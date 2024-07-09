Омск-Информ
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·Происшествия

Причина его смерти пока неизвестна.
Пропавшего 7 июля жителя села Такмык Большереченского района Омской области нашли. Как сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт», 42-летний мужчина погиб.
Напомним, сельчанин вышел из дома без одежды в одних синих сланцах. Волонтеры сообщали, что он нуждался в медицинской помощи.
·Происшествия

Причина его смерти пока неизвестна.
Пропавшего 7 июля жителя села Такмык Большереченского района Омской области нашли. Как сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт», 42-летний мужчина погиб.
Напомним, сельчанин вышел из дома без одежды в одних синих сланцах. Волонтеры сообщали, что он нуждался в медицинской помощи.