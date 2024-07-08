Волонтеры-поисковики отмечают, что ему нужна медицинская помощь.

Волонтеры-поисковики отмечают, что ему нужна медицинская помощь.

В селе Такмык в Большереченском районе Омской области пропал 42-летний Анатолий Севастьянов. Как сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт», утром 7 июля он вышел из дома и не вернулся.

Приметы мужчины: рост 175 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Он ушел из дома без одежды, в одних синих сланцах, и нуждается в медицинской помощи.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.