·Общество

Омичка стала одним из лучших волонтеров страны

Рейтинг был составлен по итогам 2025 года.

Доброволец поискового отряда «ЛизаАлерт» Омской области Елена с позывным Марвел стала второй в российском рейтинге волонтеров отряда «ЛизаАлерт». При определении победителей учитывались регистрации и на активных поисках, и удаленные регистрации автономов.

– Она помогает отряду в направлениях «Первая помощь», «Оперативная картография и навигация», в группах коротких прозвонов и репостов, совмещая это с основной работой, – рассказали в «ЛизаАлерт».

Марвел является инфоргом кинологического направления, старшим поисковой группы конного направления. Сейчас готовится к аттестации в кинологическом направлении, чтобы выезжать на поиски вместе со своей собакой.

