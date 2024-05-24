Поисковик Евгения Быкова рассказала, как правильно себя вести при пропаже детей, зачем нужен общественный резонанс, а также чему обучают новичков в «ЛизаАлерт».

Поисковик Евгения Быкова рассказала, как правильно себя вести при пропаже детей, зачем нужен общественный резонанс, а также чему обучают новичков в «ЛизаАлерт».

25 мая во всем мире отмечается день пропавших детей. Это повод вспомнить тех, кого ищут годами и даже иногда десятилетиями. Символом пропавших детей является цветок незабудка. Родные всегда будут помнить о тех, кто внезапно исчез.

А еще этот день – повод привлечь внимание к проблеме безопасности детей. Напомнить о правилах поведения несовершеннолетних без сопровождения взрослых где-либо, а особенно на природе. Поисковик отряда «ЛизаАлерт», ответственная за работу с новичками, Евгения Быкова рассказала обозревателю РИА «Омск-информ», когда надо начинать искать пропавшего ребенка, почему важен общественный резонанс и чему учат новичков отряда.

С начала 90-х в Омской области пропало безвозвратно более 20 детей. Наибольшее количество случаев пришлось на 90-е и начало 2000-х. В последние годы ситуация меняется к лучшему. Правоохранительные органы стали более оперативно реагировать на обращения о пропаже детей, добровольческие поисковые отряды набрались опыта и умело отрабатывают различные ситуации. Успешному поиску способствуют социальные сети. Также появились новые технические возможности – на улицах и в помещениях стало больше видеокамер, во время поиска используются беспилотники, а нейросети научились оперативно анализировать большие объемы информации.

Когда бить тревогу?

По системе «ЛизаАлерт» дети – до 11 лет включительно. С 12 до 18 – подростки, остальные – взрослые. Учет поиска детей ведется отдельно.

По внутренней статистике всего за прошлый год в отряд (данные по Омской области) поступило 804 заявки, из них детей до 11 лет включительно – 139. Погибло 26 человек, в том числе 1 ребенок. Безвозвратно пропавших детей в прошлом году не было. За 4 месяца 2024 года заявок о пропажах было 256, из них детей – 37. Погибло 8 взрослых. Не найдено 5 взрослых. Все дети найдены живыми и доставлены домой. Таким образом, в регионе среднем пропадает 2 и более человека в день, однако с детьми это случается гораздо реже. Тем не менее расслабляться не стоит.

Евгения Быкова рассказала, когда и почему стоит бить тревогу.

– В случае пропажи детей мы рекомендуем обращаться в полицию, лучше по номеру 112 и параллельно к поисковикам, по номеру 8-800-700-54-52, уже через полчаса отсутствия ребенка. Если в течение 30 минут близкие самостоятельно проверили маршруты, обзвонили родственников, друзей, знакомых и все безрезультатно, это подвод подключать специалистов и волонтеров. Полиция на такие обращения реагирует оперативно. Не нужно бояться ложных вызовов. Если, примеру, к нам обратились родители и через несколько минут объявился ребенок, мы не поругаем их за наше потраченное время, а вместе порадуемся, что все так быстро и хорошо закончилось. Всегда рекомендуем обращаться за помощью как можно скорее, это повышает шансы найти человека, что называется, по горячим следам. А следы остаются везде: записи на видеокамерах, кто-то видел ребенка и еще помнит, как он выглядит. Передвижения по городу сейчас отследить несложно. Чем быстрее обращаются, тем быстрее мы находим пропавших, – пояснила поисковик.

С подростками – сложнее. Ситуации бывают разные, подростки не так беспомощны, как дети, они могут не объявляться несколько дней и даже недель, при этом находиться в безопасности. Тем не менее специалисты также рекомендуют начинать искать подростков как можно быстрее. То же касается и пожилых людей, особенно, если у них есть проблемы с памятью и ориентацией в пространстве.

Создать резонанс

Почему об одних пропавших вспоминают годами, как, например, о Даше Некрасовой, девочке, потерявшейся в 2008 году, на тот момент 11-летней? Почему иногда на поиски съезжаются и слетаются из разных регионов, как это было в случае с мальчиком Колей Бархатовым, за которого переживала буквально вся страна?

Поисковики подобные истории называют резонансными случаями. Наибольший интерес общественности вызывают пропажи меленьких детей либо статусных личностей.

– Тему могут разогреть родственники и друзья в социальных сетях либо журналисты в СМИ. Обязательно нужно оповещать о пропаже в соцсетях и просить репост. Чем больше людей увидят ориентировку, тем выше шансы найти человека, – говорит Евгения Быкова.

Всем миром

Есть ли необходимость в большом количестве людей при поиске «в поле»? Здесь нет однозначного ответа. Активный поиск происходит так. Объявляется сбор в определенной точке, приезжает команда специалистов, создается штаб. Все, кто могут, собираются в одно время, получают задачи, идут их выполнять и возвращаются на то же место. Далеко не всегда большое количество людей повышает шанс успешного поиска. Но иногда поисковики буквально стекаются из разных регионов.

Это оправданно, когда, например, пропадает ребенок в лесу. Всего в омском поисковом отряде «ЛизаАлерт» 250 человек. Этого вполне достаточно для того, чтобы одновременно привлекать к поиску нужное количество людей. Но иногда этого бывает недостаточно. Например, к поискам Коли Бархатова (на тот момент ребенку было 3 года) подключались добровольцы из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска. Всего было задействовано около 700 человек, а нашли мальчика на третьи сутки после пропажи. Добровольцы работали дольше 35 часов. Нередко и омичи выезжают на помощь соседям – в Новосибирскую область, регионы Урала.

Стать поисковиком

В отряд «ЛизаАлерт» принимают с 18 лет. Молодежи немало, но основной костяк – средний возраст (35–45 лет). Есть среди добровольцев и пенсионеры.

Новичков, пришедших в отряд, обучают азам: как искать потерявшихся в городе и как – в лесу.

– Добровольцам показываем, как обращаться с оборудованием: компасом, рацией, навигатором. Также учим работать по нашим методикам – работа на отклик и прочес. Рассказываем, как правильно клеить ориентировки, как более успешно общаться со свидетелями, как патрулировать, соблюдать технику безопасности. Лесные «обучалки» проходят в парке Победы либо выезжаем в ближайший лесок. Городские – либо в районе цирка, либо у автовокзала. Это базовое обучение, что называется, в полях, – уточняет Евгения Быкова.

Вопреки расхожим убеждениям, у поисковиков нет какого-то специального снаряжения. По городу они передвигаются в обычной, но удобной спортивной одежде. Для поиска в лесу важно надеть обувь, фиксирующую голеностоп, непромокаемую одежду, верх с длинным рукавом.

Отдельное направление – кинологическое. Люди становятся добровольцами-поисковиками вместе со своими собаками. Инструкторы «ЛизаАлерт» учат поисковика и его собаку работать по запаху. Собаки могут быть очень эффективными во время поиска.

Необходимый набор оборудования в отряде имеется. Во время поиска уже давно используются беспилотники.

Новые технологии в помощь

– Мы используем беспилотники и нейросети совместно с «Билайном». Беспилотник делает огромное количество снимков над территорией поиска. Именно фото, это эффективнее, чем видео. Они загружаются в специальную программу, нейросеть обучена находить человека на снимках. Показывает, где, предположительно, есть человек, координаты передаются поисковикам, и они уже на месте проверяют работу нейросети, – рассказала Евгения Быкова.

По ее мнению, имеет смысл использовать современные гаджеты повседневно. Например, убедить детей или пожилых родственников носить смарт-часы. Главное, чтобы они были всегда заряжены и их не забывали надевать.

В игровой форме

«ЛизаАлерт» приглашает всех 25 мая на «Зеленый остров», где с 11 до 16 часов в интерактивной форме добровольцы будут рассказывать о правилах безопасности для детей и для взрослых. Им покажут оборудование, с которым работают поисковики, расскажут об отряде «ЛизаАлерт».

Пришедшие узнают, каких взрослых можно считать безопасными. Как не потеряться на улицах городе, в торговом центре. Что делать, если это все же произошло. Как собрать ребенку рюкзачок для похода в лес. Кроме поисковиков с детьми и взрослыми будут общаться сотрудники ГИБДД и ГИМС. Они расскажут о безопасном поведении на дорогах и на воде.

Фото: VK.