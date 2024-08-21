Омск-Информ
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·Происшествия

Поиск идет с 19 августа.

В соцсетях поискового отряда «ЛизаАлерт» опубликовали объявление о пропаже омички. Известно, что 36-летнюю Оксану Лузину (Терехову) ищут с 19 августа.

Волонтеры пояснили подписчикам, что она проживала на Левобережье. Женщина вышла из дома 19 августа, в понедельник, и не вернулась. В объявлении указано, что у омички невысокий рост – 158 см, черные волосы и голубые глаза. На ней было темно-серое платье, синяя кофта, серые носки и серые туфли.

Если кто-то видел омичку или распологает информацией, которая поможет поисковикам, то можете обратиться по телефону в ориентировке.

Юлия Пишуйко
·Происшествия

Поиск идет с 19 августа.

В соцсетях поискового отряда «ЛизаАлерт» опубликовали объявление о пропаже омички. Известно, что 36-летнюю Оксану Лузину (Терехову) ищут с 19 августа.

Волонтеры пояснили подписчикам, что она проживала на Левобережье. Женщина вышла из дома 19 августа, в понедельник, и не вернулась. В объявлении указано, что у омички невысокий рост – 158 см, черные волосы и голубые глаза. На ней было темно-серое платье, синяя кофта, серые носки и серые туфли.

Если кто-то видел омичку или распологает информацией, которая поможет поисковикам, то можете обратиться по телефону в ориентировке.

Юлия Пишуйко