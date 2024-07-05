Сотрудники УМВД России по Омской области начали проверку после того, как накануне артиста залили из «перцовки».

Сотрудники УМВД России по Омской области начали проверку после того, как накануне артиста залили из «перцовки».

Омская полиция начала разбираться в ситуации с нападением на рэпера Кишлака (настоящее имя Максим Фисенко), концерт которого сорвался в Омске накануне. Неизвестные напали на артиста и его группу с перцовым баллончиком. Также злоумышленники несколько раз ударили певца.

– В полицию поступило телефонное сообщение о причинении телесных повреждений гражданину со стороны неизвестных. Сотрудниками УМВД России по городу Омску по данному факту проводится проверка, – рассказали корреспонденту «Омск-информа» в пресс-службе ведомства.

Напомним, что после нападения Максим Фисенко ездил на скорой по больницам, но его нигде не могли принять. Когда артист немного успокоился, он рассказал подписчикам в своем телеграмм-канале, что ему понравился ночной Омск. Рэпер сказал, что в городе тихо, спокойно и красиво.