Сотрудники УМВД России по Омской области начали проверку после того, как накануне артиста залили из «перцовки».
Омская полиция начала разбираться в ситуации с нападением на рэпера Кишлака (настоящее имя Максим Фисенко), концерт которого сорвался в Омске накануне. Неизвестные напали на артиста и его группу с перцовым баллончиком. Также злоумышленники несколько раз ударили певца.
– В полицию поступило телефонное сообщение о причинении телесных повреждений гражданину со стороны неизвестных. Сотрудниками УМВД России по городу Омску по данному факту проводится проверка, – рассказали корреспонденту «Омск-информа» в пресс-службе ведомства.
Напомним, что после нападения Максим Фисенко ездил на скорой по больницам, но его нигде не могли принять. Когда артист немного успокоился, он рассказал подписчикам в своем телеграмм-канале, что ему понравился ночной Омск. Рэпер сказал, что в городе тихо, спокойно и красиво.