По словам исполнителя, ему понравился ночной город: тихо, спокойно и очень красиво.

По словам исполнителя, ему понравился ночной город: тихо, спокойно и очень красиво.

Скандально известный рэпер Кишлак, чей концерт в Омске накануне был сорван группой мужчин с перцовыми баллончиками, дал комментарий после случившегося. Исполнитель заявил, что после нападения у него «склеились глаза», но он отметил красоту Омска.

– Все-таки в Омске очень красиво, особенно ночью, тихо, спокойно, жаль, что не смогли посмотреть город побольше, – написал Кишлак в своем телеграм-канале.

Концерт рэпера должен был пройти в четверг, 4 июля, в омском клубе «Викинг». Перед началом выступления туда проникли мужчины, которые пробрались в гримерку Кишлака и облили его из перцового баллончика. Рэпер обратился за медицинской помощью.