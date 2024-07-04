Артисту и его музыкантам с трудом удалось найти больницу, где им оказали помощь.

Артисту и его музыкантам с трудом удалось найти больницу, где им оказали помощь.

Сегодня, 4 июля, в Омске должен был состояться концерт рэпера Кишлака (Максим Фисенко). Как сообщил артист в своем телеграм-канале, неизвестные мужчины напали на него и облили из перцового баллончика, когда он находился в гримерке.

Досталось и другим участникам группы. Певец пожаловался, что он объехал уже несколько больниц, и нигде ему не могут оказать помощь.

- Не понимаю, что за прикол. А нам может в этом городе кто-то помочь? Мы уже в третью больницу приезжаем с ожогами, нам говорят, что мы не туда приехали. Причем нас еще скорая отвозит, - рассказал Максим Фисенко.

Через некоторое время артист все же нашел больницу, где ему оказали помощь.

- Ни синяков, ничего нет. Залили газом, подумаешь. Так что вряд ли нам кто-то поможет, вряд ли в этом кто-то будет разбираться - добавил артист.