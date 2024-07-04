В этом году хуже всего ситуация в Тарском, Калачинском и Исилькульском.

В этом году хуже всего ситуация в Тарском, Калачинском и Исилькульском.

По данным Главного государственно-правового управления региона за первое полугодие-2024 в Омской области родилось 7 тыс. детей. Умерло 12,5 тыс. человек.

Самая низкая рождаемость в Большеуковском районе. За полгода там появились на свет только 19 детей. В Седельниково родился 21 малыш. Отметим, что за 10 лет рождаемость в Омской области снизилась вдвое.

Самая высокая смертность зарегистрирована в Тарском районе (361 человек). Следом идут Калачинский (300), Исилькульский (279), Таврический (261), Любинский и Омский (по 242). Отметим, что в этих же районах наибольшая численность населения. В границах Омска чаще умирают жители Центрального и Кировского округов (358 и 291 актов о смерти соответственно).

Отметим, рождаемость больше смертности оказалась только в Омском районе.