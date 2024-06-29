Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В десятке лидеров рак, несчастные случаи и болезни сердца.
По данным Росстата, за 2023 год в Омской области умерли 23 987 человек. Самой распространенной причиной смерти уже несколько лет остаются болезни системы кровообращения. От них умерли 10 480 жителей региона.
Другие причины:
  • 5 474 — ишемическая болезнь сердца,
  • 3 699 — рак,
  • 3 693 — цереброваскулярные болезни (группа заболеваний головного мозга с патологическими изменениями церебральных сосудов с нарушением мозгового кровообращения),
  • 2 225 — несчастные случаи,
  • 1 450 — болезни органов дыхания,
  • 1 113 — болезни органов пищеварения,
  • 400 — инфекционные и паразитарные болезни,
  • 203 — суицид,
  • 193 — отравления алкоголем, 
  • 186 — автомобильные аварии,
  • 73 — убийства.
Отметим, что смертность в Омской области по-прежнему больше рождаемости.
·Общество

В десятке лидеров рак, несчастные случаи и болезни сердца.
По данным Росстата, за 2023 год в Омской области умерли 23 987 человек. Самой распространенной причиной смерти уже несколько лет остаются болезни системы кровообращения. От них умерли 10 480 жителей региона.
Другие причины:
  • 5 474 — ишемическая болезнь сердца,
  • 3 699 — рак,
  • 3 693 — цереброваскулярные болезни (группа заболеваний головного мозга с патологическими изменениями церебральных сосудов с нарушением мозгового кровообращения),
  • 2 225 — несчастные случаи,
  • 1 450 — болезни органов дыхания,
  • 1 113 — болезни органов пищеварения,
  • 400 — инфекционные и паразитарные болезни,
  • 203 — суицид,
  • 193 — отравления алкоголем, 
  • 186 — автомобильные аварии,
  • 73 — убийства.
Отметим, что смертность в Омской области по-прежнему больше рождаемости.