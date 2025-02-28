Омск-Информ
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·Общество

По сравнению с прошлым годом количество смертей немного уменьшилось, а рождений – увеличилось.
За январь омские органы ЗАГС составили 2385 записей о смерти. Как сообщает «Новый Омск», записей о рождении было 1191.
Отметим, что в январе прошлого года в регионе скончалось 2319 человек, родилось – 1181. За весь 2024 год умерло 24,8 тыс. человек, родилось – 14 тыс.
·Общество

По сравнению с прошлым годом количество смертей немного уменьшилось, а рождений – увеличилось.
За январь омские органы ЗАГС составили 2385 записей о смерти. Как сообщает «Новый Омск», записей о рождении было 1191.
Отметим, что в январе прошлого года в регионе скончалось 2319 человек, родилось – 1181. За весь 2024 год умерло 24,8 тыс. человек, родилось – 14 тыс.