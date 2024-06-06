При этом умерло за это время больше 10 тысяч человек.

При этом умерло за это время больше 10 тысяч человек.

За пять месяцев текущего года в Омской области умерло 10,5 тысячи человек. Родилось при этом за это же время 5,9 тыс. человек. Такие данные опубликовало Главное государственно-правовое управление региона.

Самая большая смертность в регионе зафиксирована в январе – в этом месяце скончалось 2319 человек. Среди округов Омска наибольшее количество смертей в этот месяц пришлось на Центральный округ – 325.

Больше всего детей в районах области рождалось в мае – 1215 человек. Лидером среди округов Омска по рождаемости стал Кировский округ – в феврале там родилось 248 детей.