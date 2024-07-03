Омскстат сообщил информацию о рождаемости и смертности в регионе.

Омскстат сообщил информацию о рождаемости и смертности в регионе.

Омские статистики опубликовали данные по естественному движению населения за последние десять лет. Согласно опубликованной информации, за эти годы в Омской области родились 196 153 ребенка, а умерло 267 267 жителей региона.

Что касается Омска, то за десять лет на свет появились 122 877 детей. Количество умерших омичей составило 148 839 человек. Пик рождаемости в Омске был в 2015 году. Тогда в городе родились 16 373 ребенка. Наименьший показатель рождаемости зафиксировали в 2023 году – 8 641 ребенок.

Если говорить о смертности, то в прошлом году в Омске умерли 13 347 человек. В 2020 и 2021 годах, когда бушевала пандемия коронавируса, в городе умерли 17 330 и 19 456 человек соответственно.