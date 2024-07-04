Омск-Информ
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·Общество

Их будут выдавать школьникам, пенсионерам, студентам, пассажирам без льгот и работникам самого предприятия.
Вчера, 3 июля, муниципальное предприятие «Пассажирсервис» объявило еще один аукцион на закупку электронных карт «Омка». За 433,4 тыс. рублей (около 22 рублей за штуку) планируется купить 20 000 карт:
  • 4000 – для школьников и пенсионеров;
  • 6000 – для студентов,
  • 5000 – для пассажиров без льгот,
  • 1000 – для работников предприятия.
Заявки от предпринимателей будут принимать до 11 июля. Тогда же выберут победителя. Срок поставки – не позднее 15 октября 2024 года.
В прошлый раз АО «Пассажирсервис» объявило закупку 13 000 карт за 286 тыс. рублей. В аукционе победило ООО «Вестимедиа». Компания снизила цену до 237,6 тыс. рублей.
1153
·Общество

Их будут выдавать школьникам, пенсионерам, студентам, пассажирам без льгот и работникам самого предприятия.
Вчера, 3 июля, муниципальное предприятие «Пассажирсервис» объявило еще один аукцион на закупку электронных карт «Омка». За 433,4 тыс. рублей (около 22 рублей за штуку) планируется купить 20 000 карт:
  • 4000 – для школьников и пенсионеров;
  • 6000 – для студентов,
  • 5000 – для пассажиров без льгот,
  • 1000 – для работников предприятия.
Заявки от предпринимателей будут принимать до 11 июля. Тогда же выберут победителя. Срок поставки – не позднее 15 октября 2024 года.
В прошлый раз АО «Пассажирсервис» объявило закупку 13 000 карт за 286 тыс. рублей. В аукционе победило ООО «Вестимедиа». Компания снизила цену до 237,6 тыс. рублей.
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