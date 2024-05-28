Омск-Информ
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·Общество

Большая часть будет предназначаться школьникам и горожанам без льгот.
Муниципальное предприятие «Пассажирсервис» объявило аукцион на закупку электронных карт «Омка». На это из бюджета выделили 286 044 рубля (около 22 рублей за штуку).
Планируется купить 13 200 карт:
  • 3900 – для граждан;
  • 3900 – для школьников;
  • 3700 – для пенсионеров;
  • 1700 – для студентов.
Предложения от поставщиков принимают до 4 июня. В этот же день определят победителя. Поставить карты требуется к 9 сентября.
·Общество

Большая часть будет предназначаться школьникам и горожанам без льгот.
Муниципальное предприятие «Пассажирсервис» объявило аукцион на закупку электронных карт «Омка». На это из бюджета выделили 286 044 рубля (около 22 рублей за штуку).
Планируется купить 13 200 карт:
  • 3900 – для граждан;
  • 3900 – для школьников;
  • 3700 – для пенсионеров;
  • 1700 – для студентов.
Предложения от поставщиков принимают до 4 июня. В этот же день определят победителя. Поставить карты требуется к 9 сентября.