Вице-губернатор Омской области заявил, что работа по запуску авиасообщения ведется.

Вице-губернатор Омской области заявил, что работа по запуску авиасообщения ведется.

Вице-губернатор Омской области Динар Курманов, курирующий инфраструктурный блок, рассказал о запуске авиарейса в Усть-Ишим. Накануне расписание полетов в этом направлении появилось в Омском аэропорту, но потом пропало.

Представитель компании-перевозчика «Аэропром» ранее пояснял редакции: заминка связана с тем, что власти еще не утвердили субсидируемый тариф – решено, что вместо 3 тыс. рублей проезд составит 2 тыс. рублей. Как уточнили «Омск-информу» в региональном Минтрансе, соответствующий тариф должен утвердить РЭК.

Вице-губернатор Динар Курманов пояснил редакции, что процесс идет, но не столь оперативно, как бы этого хотелось.

– Мы ведем работу, чтобы ускорить процесс запуска рейса в Усть-Ишим. Подробности рассказывать пока не буду, – кратко сказал он «Омск-информу».

Судя по всему, не хватает еще и конкретики от министерства финансов Омской области, которое должно выделить из бюджета Омской области необходимую для субсидирования тарифа сумму.

Предполагалось, что самолеты Ан-2 будут летать до Усть-Ишима туда по понедельникам, средам и пятницам с 1 июля.