Источники «Омск-информа» утверждают, что у экс-главы «Электрического транспорта» не сложились отношения с руководством.

Источники «Омск-информа» утверждают, что у экс-главы «Электрического транспорта» не сложились отношения с руководством.

Появились свежие данные о причинах ухода на пенсию 63-летнего главы МП «Электрический транспорт» Сергея Фролова. Накануне в комментарии «Омск-информу» руководитель предприятия назвал свой уход самостоятельным решением.

Однако инсайдеры «Омск-информа», знакомые с ситуацией, утверждают, что все не совсем так радужно. По данным источников, у Фролова сложились напряженные отношения с руководством.

- У главы «Электрического транспорта» возникли недопонимания с вице-мэром Владимиром Куприяновым, курирующим, в том числе, и транспортный блок. И с мэром Сергеем Шелестом присутствовали неровности. В общем, накопилось недовольство тем, что главе прибыльного предприятия постоянно повышают планку, - отметил собеседник редакции.

Можно предположить, что недовольства Сергею Фролову добавило то обстоятельство, что 90% прибыли возглавляемого им предприятия за прошлый год, а это почти 300 млн рублей, было отдано в городской бюджет.

По информации другого источника, Фролову могли предложить новую работу – оплачиваемую должность в Горсовете, что и привело к увольнению из муниципального предприятия. После смерти в сентябре прошлого года Виталия Путинцева место первого заместителя спикера вакантно. А «обычный» вице-спикер Дмитрий Сахань вернулся к работе после четырех ночей в столичном ИВС, где провел их в качестве фигуранта уголовного дела о махинациях с землями парка 30-летия ВЛКСМ под строительство ТЦ. Саханя освободили в зале Басманного суда, сняв с него все обвинения после вмешательства Генпрокуратуры. Однако, как говорится, осадочек остался.

- Сейчас в Горсовете сложилась такая ситуация, что спикеру Владимиру Корбуту нужен надежный заместитель, чтобы мог подписывать документы на период отпуска. Дмитрий Сахань не может исполнять этих функций, так как статус его до конца не прояснился, - привел доводы анонимный эксперт. - Будем честны, репутация парламента несколько подмочена историей с уголовным преследованием Саханя. А Сергей Фролов подходит как нельзя лучше – крепкий хозяйственник, поставивший на ноги муниципальное транспортное предприятие с достойным послужным списком.

Спикер Горсовета Владимир Корбут показал, что пока не слишком заинтересован в статусном заме. Но и вероятность его назначения отрицать не стал.

- Мне об этом ничего не известно. Заявления от Фролова не поступало, - коротко сказал Корбут «Омск-информу».

У версии с переходом Фролова на работу в городской парламент пока нет официального подтверждения. Но выглядит она вполне стройно.