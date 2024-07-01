Глава «Электрического транспорта» объяснил, что самостоятельно принял решение оставить должность.

Глава «Электрического транспорта» объяснил, что самостоятельно принял решение оставить должность.

Сегодня, 1 июля, мэр Омска Сергей Шелест объявил об уходе главы МУП «Электрический транспорт» Сергея Фролова на заслуженный отдых. Судя по всему, 63-летний глава предприятия воспользовался своим правом выхода на пенсию.

– В хорошую сторону изменились условия труда сотрудников, подросли зарплаты, значительно обновились подвижной состав и ремонтная база предприятия, – сказал Шелест. – Жаль отпускать такого специалиста, но это его законное желание.

Сам глава предприятия, отвечающего за работу троллейбусов и трамваев, объяснил «Омск-информу» свой уход личным желанием.

– Я ушел по собственному желанию, – заявил Фролов редакции. – Никакого давления на меня не оказывалось. Выражаю мэру Омска Сергею Шелесту благодарность за совместную работу. Просто всему рано или поздно приходит конец.

При этом Сергей Фролов заверил, что остается работать в качестве депутата горсовета.