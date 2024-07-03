К уходу руководителя транспортного предприятия готовились на протяжении последнего месяца.

К уходу руководителя транспортного предприятия готовились на протяжении последнего месяца.

Исполняющим обязанности директора МП «Электрический транспорт» вместо ушедшего на пенсию Сергея Фролова стал Вадим Филонов, сообщают «Коммерческие вести». Судя по бэкграунду, он является ставленником областной власти.

Об отставке Фролова, возглавлявшего предприятие с января 2021 года, стало известно в минувший понедельник, 1 июля. Мэр города Сергей Шелест заявил, что опытный руководитель уходит на заслуженный отдых. Как выяснило РИА «Омск-информ», уход Фролова был вызван напряженными отношениями с городскими властями. По данным «Коммерческих вестей», замену ему готовили более месяца. Есть информация, что в ближайшее время Сергей Фролов может стать первым вице-спикером Омского горсовета.

Его сменщик приехал в Омскую область с губернатором Виталием Хоценко. Они вместе работали в Донецкой народной республике – с января 2023 года Филонов был временно исполняющим обязанности директора ГУП «Логистический центр». Спустя год, в январе 2024-го, он стал руководителем ООО «Омский региональный экологический оператор». Это предприятие было создано региональными властями с участием ППК «Российский экологический оператор» для развития в Омской области переработки мусора в полезное сырье.

По данным «Коммерческих вестей», Вадим Филонов будет директором обоих предприятий.