По данным городской администрации, горожане массово пересели на муниципальный электрический транспорт.

По данным городской администрации, горожане массово пересели на муниципальный электрический транспорт.

На сегодняшнем заседании Омского городского совета обсуждалась беспрецедентная акция: перечисление в бюджет города 90 % чистой прибыли от муниципального предприятия «Электрический транспорт».

Как оказалось, после закрытия Ленинградского моста, переноса частных маршруток на второстепенные улицы и внедрение бескондукторной системы оплаты проезда пассажиропоток в троллейбусах и трамваях вырос на 18,5 %, или на 4,5 млн человек. Это принесло в 2023 году предприятию чистую прибыль в размере 319 млн рублей, что в 32,4 раза превышает плановые показатели.

Городская администрация предложила перечислить из этой суммы в бюджет города 219 млн рублей, часть этой суммы пойдет на развитие предприятия. Остальные муниципальные предприятия, как и раньше, будут отдавать 30 % прибыли. Депутаты горсовета единогласно поддержали эту инициативу.