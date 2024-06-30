Это намерены сделать из соображений безопасности. Рядом много действующих объектов и людей, поэтому их нужно обезопасить от обломков.

Это намерены сделать из соображений безопасности. Рядом много действующих объектов и людей, поэтому их нужно обезопасить от обломков.

В Москве хотят восстановить внешний контур здание концертного зала «Крокус Сити Холл», сгоревшего в результате террористического акта 22 марта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

– Площадь здания, где находился «Крокус сити холл», – 400 тыс. кв. м. Из них 10 тыс. кв. м. – прогоревшие кровля и периметр. Рядом находятся другие объекты, которые ежедневно посещает большое количество людей. Именно по этой причине важно привести в порядок периметр, чтобы разрушенные конструкции не представляли ни для кого опасности, – рассказали изданию в компании.

О восстановлении других конструкций речи пока не ведется, как и о сооружении мемориала в честь погибших.