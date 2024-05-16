Все деньги с продажи билетов на матч «Авангарда» с «Локомотивом» были переданы на помощь пострадавшим в теракте.

Все деньги с продажи билетов на матч «Авангарда» с «Локомотивом» были переданы на помощь пострадавшим в теракте.

В конце марта омский «Авангард» решил помочь пострадавшим в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Все деньги с продажи билетов на матч «Авангарда» с «Локомотивом» были переданы на помощь пострадавшим во время теракта.

Недавно за финансовую поддержку клуб поблагодарил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отправил в «Авангард» письмо с благодарностью.

- Все вместе мы в очень сложное время пришли на помощь тем, чья жизнь перевернулась за один вечер — и, возможно, благодаря этой поддержке кто-то ощутит в полной мере, что он не одинок. Спасибо вам, #ЛучшиеБолельщики, - отметили в клубе.

Напомним, 22 марта группа вооруженных людей устроила стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. В это время там начинался концерт группы «Пикник». В результате теракта погибли 144 человека, еще 551 человек пострадал.