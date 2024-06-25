Прошение бывшего зампреда, министра труда и соцразвития Омской области рассмотрят 1 июля. Сейчас экс-чиновник находится в СИЗО.

Прошение бывшего зампреда, министра труда и соцразвития Омской области рассмотрят 1 июля. Сейчас экс-чиновник находится в СИЗО.

Сегодня, 25 июня, апелляция зарегистрировала жалобу, в которой бывший зампред правительства, министр труда и соцразвития Омской области Владимир Куприянов пытается оспорить свое заключение под стражу. Суд рассмотрит обращение через неделю, 1 июля.

Экс-министра задержали 5 июня по подозрению в получении взятки в крупном размере за покровительство. 6 июня Басманный суд отправил его в СИЗО до 4 августа.

Впоследствии, 12 июня, стало известно, что дело Куприянова выросло из другого дела, в котором замешан бывший руководитель Марьяновского дома-интерната, подведомственного Минтруда учреждения, Валерий Башуров. Именно он и оказался тем самым взяткодателем. Которого, по данным «Омск-информа», силовики «взяли» за былые прегрешения. А Башуров пошел на сделку со следствием и сдал своего руководителя.

По версии силовиков, с ноября 2018 года по весну 2023 года директор дома-интерната частями передавал крупные суммы министру труда и соцразвития Омской области. В обмен на это главе интерната обещали покровительство и включение в список получателей поощрительных выплат. Теперь Куприянову светит от 7 до 12 лет тюрьмы.