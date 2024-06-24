Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес

Параллельно он руководит еще 12 фирмами в других городах.
С 21 июня в омском ООО «Ава Компани» сменилось руководство. Вместо арбитражного управляющего Максима Лагоды назначили генерального директора Романа Саратова из Калужской области.
«Ава Компани» существует с 2014 года. Она занимается деревообработкой и производством мебели. В конце 2018 года фирма получила статус банкрота, однако в начале мая 2024 года суд принял решение прекратить производство по делу, утвердив мировое соглашение с кредиторами. Тогда основные активы омской фирмы купила столичная инвестиционная компания «Профит Феллоушип», которая расплатились с некоторыми кредиторами. 
Саратов является руководителем еще 12 фирм. Среди них московское «Зодчий», «Евраз Экспертиза» и др.
·Экономика/Бизнес

Параллельно он руководит еще 12 фирмами в других городах.
С 21 июня в омском ООО «Ава Компани» сменилось руководство. Вместо арбитражного управляющего Максима Лагоды назначили генерального директора Романа Саратова из Калужской области.
«Ава Компани» существует с 2014 года. Она занимается деревообработкой и производством мебели. В конце 2018 года фирма получила статус банкрота, однако в начале мая 2024 года суд принял решение прекратить производство по делу, утвердив мировое соглашение с кредиторами. Тогда основные активы омской фирмы купила столичная инвестиционная компания «Профит Феллоушип», которая расплатились с некоторыми кредиторами. 
Саратов является руководителем еще 12 фирм. Среди них московское «Зодчий», «Евраз Экспертиза» и др.