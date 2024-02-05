Делается это по правилам торгов в форме публичного предложения. Через полгода завод может подешеветь в 10 раз.

Делается это по правилам торгов в форме публичного предложения. Через полгода завод может подешеветь в 10 раз.

В Омске продолжаются попытки продать обанкротившийся завод «АВА Компани». Организованы торги в форме публичного предложения. Согласно данным портала «Федресурс», имущественный комплекс продается по стартовой цене 900 млн рублей. Прием заявок стартует сегодня, а заканчивается 12 августа.

По правилам торгов, цена будет снижаться с определенной периодичностью.

– Снижение цены лота будет происходить в указанный период проведения торгов каждые 10 (десять) дней на 5 % (пять процентов) от указанной начальной цены продажи лота до достижения на последнем этапе торгов цены отсечения лота – 10 % от указанной начальной цены продажи лота, – говорится на сайте «Федресурс».

Иначе говоря, к 12 августа завод вместо 900 млн рублей будет стоить 90 млн рублей. Разумеется, если за эти полгода не найдется покупатель, который приобретет его дороже.

В декабре прошлого года торги уже проводились, но их признали несостоявшимися – от потенциальных покупателей не было представлено ни одной заявки на участие.