В городской администрации готовят обращение в полицию.

В городской администрации подготовили обращение в полицию.

Вскрылись новые подробности скандальной истории с появлением киоска с шашлыками на месте березовой рощи в 12-м микрорайоне. Это небольшой островок на пересечении улиц Дмитриева и Ватутина. Ранее сообщалось, что владелец ларька установил его прямо в зеленой зоне, уничтожив корневую систему деревьев. После обращений жителей прокуратура начала проверку.

Позже в мэрии уточнили, что участок находится в собственности у предпринимателя. «Омск-информу» стали известны и другие детали. Как выяснилось, разрешение на установку нестационарного торгового объекта не выдавалось. Городские власти обратились в полицию.

– В департаменте городского хозяйства уточнили, что разрешение на установку не выдавалось. Подготовили письмо в полицию, – рассказали в мэрии.

При этом фамилия предпринимателя, решившего самовольно занять территорию шышлычной, по-прежнему не называется.