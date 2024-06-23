Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Жители микрорайона возмущены и просят вмешаться прокуратуру.

В 12-м микрорайоне, на пересечении улиц Ватутина и Дмитриева, вырубили живописный березовый колок. Вместо него воткнули шашлычную. Это обстоятельство возмутило жителей.

– У нас за один день поставили шашлычную. Самовольно плиты клали там, где пустота, перенесли заведение туда, где березы. Видимо, повредили корни, и весь околок погибнет теперь. Интересно, им кто-то это разрешал? – цитируют горожан «Вести Омск».

Жители микрорайона попросили вмешаться прокуратуру и городскую администрацию. «Омск-информ» запросил информацию о законности вырубки сквера и внимательно следит за развитием событий.

·Общество

Жители микрорайона возмущены и просят вмешаться прокуратуру.

В 12-м микрорайоне, на пересечении улиц Ватутина и Дмитриева, вырубили живописный березовый колок. Вместо него воткнули шашлычную. Это обстоятельство возмутило жителей.

– У нас за один день поставили шашлычную. Самовольно плиты клали там, где пустота, перенесли заведение туда, где березы. Видимо, повредили корни, и весь околок погибнет теперь. Интересно, им кто-то это разрешал? – цитируют горожан «Вести Омск».

Жители микрорайона попросили вмешаться прокуратуру и городскую администрацию. «Омск-информ» запросил информацию о законности вырубки сквера и внимательно следит за развитием событий.