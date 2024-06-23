В городской администрации обнародовали одну любопытную деталь, проливающую свет на бесцеремонное обращение с березовым колком.

В городской администрации обнародовали одну любопытную деталь, проливающую свет на бесцеремонное обращение с березовым колком.

Появились свежие подробности истории с уничтожением березового сквера на пересечении улиц Ватутина и Дмитриева. Ранее сообщалось, что деревья погибли из-за нарушения питания в корневой системе. На месте зеленого уголка воткнули киоск с шашлыками, что вызвало возмущение у жителей.

Как стало известно «Омск-информу», прокуратура начала проверку по обращениям горожан. В мэрии редакции уточнили, что земельный участок находится в частной собственности.

– Участок находится в собственности у предпринимателя. Насчет законности уничтожения деревьев будем проверять, – уточнили в городской администрации.

Возможно, тем, что бизнесмен является собственником участка, и объясняется бесцеремонное обращение с деревьями. Как могло получиться, что зеленая зона пошла под размещение коммерческого объекта, непонятно. «Омск-информ» следит за развитием событий.