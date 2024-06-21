Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Авто

Положительное заключение выдали накануне.
Проект капитального ремонта моста 60 лет ВЛКСМ (мост у Телецентра) в Омске получил положительное заключение государственной экспертизы. Сведения об этом в реестр экспертиз включили вчера, 20 июня. Проект подготовил специалисты СибАДИ, ООО «Мост», ООО «СибГидроТЭК», «Группы компаний «Новый свет», АО «ОмскТИСИЗ» и ООО Проектно-инжиниринговая компания «Мостовик».
Напомним, ремонт моста планируется начать в октябре. Он продлится два года, то есть до октября 2026-го. По предварительной оценке, ремонт обойдется примерно в 3 млрд рублей. В процессе планируется расширить проезжую часть, восстановить трамвайные рельсы, обновить инженерные сети.
На время ремонта водителям обещают оставить для движения по две полосы в обе стороны.
1281
·Авто

Положительное заключение выдали накануне.
Проект капитального ремонта моста 60 лет ВЛКСМ (мост у Телецентра) в Омске получил положительное заключение государственной экспертизы. Сведения об этом в реестр экспертиз включили вчера, 20 июня. Проект подготовил специалисты СибАДИ, ООО «Мост», ООО «СибГидроТЭК», «Группы компаний «Новый свет», АО «ОмскТИСИЗ» и ООО Проектно-инжиниринговая компания «Мостовик».
Напомним, ремонт моста планируется начать в октябре. Он продлится два года, то есть до октября 2026-го. По предварительной оценке, ремонт обойдется примерно в 3 млрд рублей. В процессе планируется расширить проезжую часть, восстановить трамвайные рельсы, обновить инженерные сети.
На время ремонта водителям обещают оставить для движения по две полосы в обе стороны.
1281