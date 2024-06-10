Омск-Информ
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·Общество

Проект капремонта моста уже подготовлен и прошел государственную экспертизу.
Мост у Телецентра в Омске начнут ремонтировать в октябре текущего года. Работы продлятся два года и закончатся в октябре 2026 года. Об этом рассказал мэр Сергей Шелест.
– Будем стараться минимизировать неудобства. Сейчас здесь шесть полос для движения, будем стараться сделать так, чтобы по двум можно было проехать всегда. Когда появится подрядчик, будем обсуждать организацию движения с ним, – рассказал мэр «Вечернему Омску».
Проект капремонта моста уже подготовлен и прошел государственную экспертизу.
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·Общество

Проект капремонта моста уже подготовлен и прошел государственную экспертизу.
Мост у Телецентра в Омске начнут ремонтировать в октябре текущего года. Работы продлятся два года и закончатся в октябре 2026 года. Об этом рассказал мэр Сергей Шелест.
– Будем стараться минимизировать неудобства. Сейчас здесь шесть полос для движения, будем стараться сделать так, чтобы по двум можно было проехать всегда. Когда появится подрядчик, будем обсуждать организацию движения с ним, – рассказал мэр «Вечернему Омску».
Проект капремонта моста уже подготовлен и прошел государственную экспертизу.
3882