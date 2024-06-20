Источники «Омск-информа» утверждают, что в истории с вырубкой парка имени 30-летия ВЛКСМ могут все же появиться «крайние».

Источники «Омск-информа» утверждают, что в истории с вырубкой парка имени 30-летия ВЛКСМ могут все же появиться «крайние».

Появились новые детали уголовного дела в отношении директора компании «Кедр» Игоря Толчина и двух депутатов, связанных с этим бизнесом, Дмитрия Павлова и Дмитрия Саханя.

Причиной интереса к ним со стороны силовиков стала вырубка деревьев в парке имени 30-летия ВЛКСМ под строительство коммерческих объектов. По данным следствия, права на земельные участки на территории парка фигуранты получили незаконно: заключили договоры аренды для возведения спортивно-развлекательных объектов, а построили торговый центр и асфальтированную площадку. Затем получили земельный участок в собственность по сниженной цене без торгов, где планировали возвести еще один торговый центр. Ущерб от действий фигурантов оценивается в 11 млн рублей.

Юридическая коллизия обрела федеральный резонанс из-за беспрецедентного противостояния силовиков. Следственный комитет РФ дважды пытался обвинить бизнесмена и депутатов в махинациях с землями парка культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ, однако Генпрокуратура оба раза отменила постановления о возбуждении уголовного дела. Басманный райсуд Москвы лишь с третьей попытки рассмотрел вопрос об избрании всем троим меры пресечения. Задержанных, которые четыре ночи провели в ИВС, выпустили в зале суда.

Инсайдер «Омск-информа» в силовых структурах утверждает, что глава Следкома РФ Александр Бастрыкин не оставит в покое главу компании «Кедр» и двух депутатов. Согласно прогнозам собеседника редакции, финал этой нетривиальной истории может быть далек от счастливой развязки. И закончится арестом бизнесмена Игоря Толчина.

– Для Александра Бастрыкина это дело – принципиальный вопрос. Хотя состав преступления здесь далек от масштабности. Возможно, все же случится арест Игоря Толчина. А Дмитрию Павлову и Дмитрию Саханю удастся избежать уголовного преследования, – заявил источник редакции.

По его мнению, при этом под вопросом остается сохранение мандатов Дмитрием Павловым (депутат Заксобрания) и Дмитрием Саханем (вице-спикер горсовета). Но это все нюансы, какими рисками чревато противостояние Следкома и Генпрокуратуры.

Впрочем, не стоит забывать и о третьей стороне этой истории. Защитой политиков и бизнесмена занимаются статусные московские адвокаты из фирмы «Ошеров, Онисковец и партнеры». И у них есть своя версия развития событий. Михаил Ошеров в официальном обращении к прессе заявил, что в парке построили, как и планировалось, ТРЦ и теннисные корты с административно-хозяйственным блоком. Участок же, который ООО «Кедр» выкупило за 4,5 млн рублей, переоценили. Новая кадастровая стоимость составила 3,36 млн рублей, то есть компания даже переплатила. И состава преступления в этих действиях нет.

Так или иначе, в ближайшее время станет понятно, чьи аргументы окажутся самыми вескими. И удастся ли Толчину сохранить свободу, а Павлову и Саханю – влияние и депутатские мандаты.