Омск-Информ
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·Общество

К такой цифре будет стремиться региональный Минздрав.
Власти Омской области увеличили значение показателя ожидаемой продолжительности жизни до 71,8 года. Об этом сегодня рассказал губернатор Виталий Хоценко.
Отметим, что в конце прошлого года региональный Минздрав сообщал о росте средней продолжительности жизни омичей до 71 года. Ожидаемая продолжительность жизни россиян в прошлом году составляла 73,46 года. К 2030 году ее планируют увеличить до 78 лет.
Напомним, сегодня Хоценко выступил перед депутатами с отчетом о работе областного правительства за 2023 год. Он рассказал о рекордной газификации, развитии транспорта, ремонте и строительстве дорог, а также возведении нового жилья.
·Общество

К такой цифре будет стремиться региональный Минздрав.
Власти Омской области увеличили значение показателя ожидаемой продолжительности жизни до 71,8 года. Об этом сегодня рассказал губернатор Виталий Хоценко.
Отметим, что в конце прошлого года региональный Минздрав сообщал о росте средней продолжительности жизни омичей до 71 года. Ожидаемая продолжительность жизни россиян в прошлом году составляла 73,46 года. К 2030 году ее планируют увеличить до 78 лет.
Напомним, сегодня Хоценко выступил перед депутатами с отчетом о работе областного правительства за 2023 год. Он рассказал о рекордной газификации, развитии транспорта, ремонте и строительстве дорог, а также возведении нового жилья.