В прошлом году общий объем регионального дорожного фонда вырос почти на 40 процентов.

В прошлом году общий объем регионального дорожного фонда вырос почти на 40 процентов.

В ходе отчета о деятельности правительства Омской области в 2023 году губернатор Виталий Хоценко рассказал о дорожном строительстве в регионе. В прошлом году областной дорожный фонд вырос на 40 % и составил более 21 млрд рублей.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Омске отремонтировали 14 автодорог местного значения общей протяженностью 16 км, а также около 68 тыс. кв. м тротуаров.

– Завершено строительство транспортной развязки по ул. 3-я Островская на пересечении с Ленинградским мостом. На прошлой неделе завершили капитальный ремонт Ленинградского моста. Движение по мосту стало безопасным и комфортным, – сказал Хоценко.

В районах области отремонтировали 35 автомобильных дорог регионального значения общей протяженностью почти 213 км. Среди них наиболее крупные – это ремонт автомобильной дороги Омск – Муромцево – Седельниково, Тара – Усть-Ишим, Крутинка – Называевск, Называевск – Тюкалинск, капитальный ремонт и ремонт Сыропятское – Кормиловка – Калачинск.

Был введен в эксплуатацию 1-й этап реконструкции автомобильной дороги Омск – Нижняя Омка – граница Новосибирской области, сейчас идет второй этап работ.

– Благодаря проведенным мероприятиям сегодня половина автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения приведена в нормативное состояние. По Омской агломерации соответствуют нормативам более 83 процентов дорог, – отметил глава региона.

Масштабный ремонт дорог будет продолжен в текущем году.