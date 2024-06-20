В эксплуатацию ввели почти 750 тыс. кв. м жилья. Не забывают власти и об обманутых дольщиках.

В эксплуатацию ввели почти 750 тыс. кв. м жилья. Не забывают власти и об обманутых дольщиках.

На сегодняшнем выступлении в Законодательном собрании Омской области, посвященном работе областного правительства за 2023 год, глава региона Виталий Хоценко рассказал о жилищном строительстве. В эксплуатацию ввели около 750 тыс. кв. м нового жилья, а затрачено на это 127 млрд рублей. Весомая поддержка оказывается и из федеральной казны.

– По программе «Стимул» построены водопроводные сети микрорайона Солнечного в Калачинске. Если ранее более 90 частных домов были подключены к изношенному водопроводу 70-х годов, то сейчас новые коммуникации не только обеспечат всех жителей микрорайона чистой питьевой водой, но и упростят ввод еще почти 6 тысяч кв. м жилья, – сообщил Хоценко.

Помнят власти региона и об обманутых дольщиках, поэтому контролируют строительство домов, в которых эти люди ждут свои квартиры.

– С помощью Фонда развития территорий и региональных мер поддержки восстановили права 116 граждан 9 таких домов, 25 граждан – участников строительства 6 проблемных домов получили возмещения. В текущем году продолжим решать эту проблему, – сказал глава региона.

Продолжают расселять аварийное и ветхое жилье. За 2023 год в Омской области расселили свыше 18 кв. м и 1204 человек. В этом году власти региона намерены расселить еще 14 тыс. «квадратов» аварийного жилищного фонда.