В прошлом году газифицировали более 10 тыс. жилых помещений. На этом власти не остановятся.

В прошлом году газифицировали более 10 тыс. жилых помещений. На этом власти не остановятся.

В 2023 году в регионе газифицировали рекордное количество жилых помещений – более 10 тысяч. Об этом рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко на пленарном заседании областного Законодательного собрания, посвященного итогам работы регионального правительства за прошлый год.

– В целях социальной поддержки для 34 категорий омичей субсидируются затраты на газификацию жилья, в том числе для военнослужащих – участников специальной военной операции и членов их семей, – отметил Хоценко.

Построено также шесть межпоселковых газопроводов, они позволят газифицировать 14 поселений в шести районах: Омском, Кормиловском, Горьковском, Шербакульском и Москаленском.

Помимо этого, прошлым летом начали строить газопроводы-отводы в Саргатском и Большереченском районах, их планируется сдать к концу года.

– Проект позволит газифицировать свыше 7 тысяч потребителей и 52 котельные в 18 населенных пунктах Большереченского района. На этом не остановимся, и от Большеречья газ пойдет на север области – до города Тары, – прокомментировал стройку глава региона.

В Омске прошлой осенью тоже завершили строительство газопровода-отвода и ГРС-29. Эти объекты снабжают голубым топливом жителей Левобережья, а также сел в Азовском и Омском районах. От ГРС-29 догазифицировали 760 домов, а длина построенных межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов превысила 200 км.