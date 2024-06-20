В прошлом году в регион пришло около 200 новых автобусов, 40 троллейбусов, а пассажиропоток аэропорта вырос до 1,7 млн человек.

В прошлом году в регион пришло около 200 новых автобусов, 40 троллейбусов, а пассажиропоток аэропорта вырос до 1,7 млн человек.

Губернатор Виталий Хоценко сообщил о существенном обновлении автобусного парка в Омской области, закупке новых троллейбусов для города и развитии воздушного транспорта в регионе.

– Существенно обновили автопарк: перевозчикам передано 164 автотранспортных средства разной вместимости. На условиях лизинга для города Омска приобретено 20 автобусов большого класса, – сказал Хоценко в ходе отчета о деятельности правительства за 2023 год. – Развиваем электрический транспорт. С привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита построены две контактные линии троллейбусной сети и две тяговые подстанции, приобретено 40 троллейбусов.

Что касается Омского аэропорта, то в прошлом году были открыты три новых маршрута: в Красноярск, Тобольск и Томск. Также возобновились перелеты по маршруту Омск – Горно-Алтайск. Пассажиропоток воздушной гавани вырос на 6 % по отношению к 2022 году и составил 1,7 млн человек.