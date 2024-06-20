Омск-Информ
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·Общество

В собственность священнослужителей перейдет здание № 3 на улице Гуртьева.
Омская мэрия решила безвозмездно передать здание церкви на улице Гуртьева в Ленинском округе религиозной организации «Приход храма святителя Василия Великого города Омска Омской епархии Русской православной церкви (Московский патриархат)». Соответствующий документ опубликовали на сайте городской администрации.
Напомним, храм построили в 2011 году. По данным сайта Омской епархии, деньги на строительство собирали местные жители. До этого приход святителя Великого проводил богослужения в помещении бывшего детского сада в жилом доме.
Ранее мэрия передала «Православной старообрядческой общине г. Омска во имя святителя Николы» здание старообрядческого храма святителя Николы. Он располагается по адресу: Щетинкина, 10.
·Общество

В собственность священнослужителей перейдет здание № 3 на улице Гуртьева.
Омская мэрия решила безвозмездно передать здание церкви на улице Гуртьева в Ленинском округе религиозной организации «Приход храма святителя Василия Великого города Омска Омской епархии Русской православной церкви (Московский патриархат)». Соответствующий документ опубликовали на сайте городской администрации.
Напомним, храм построили в 2011 году. По данным сайта Омской епархии, деньги на строительство собирали местные жители. До этого приход святителя Великого проводил богослужения в помещении бывшего детского сада в жилом доме.
Ранее мэрия передала «Православной старообрядческой общине г. Омска во имя святителя Николы» здание старообрядческого храма святителя Николы. Он располагается по адресу: Щетинкина, 10.