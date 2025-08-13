Городской департамент имущественных отношений предлагает 10 объектов разной площади, в том числе в центре Омска.

С своем Telegram-канале мэр Омска Сергей Шелест сообщил о том, что 4 сентября департамент имущественных отношений проводит аукцион на право заключения договоров аренды на несколько нежилых помещений.

– Считаю принципиально важным, чтобы вся деятельность, связанная с управлением муниципальным имуществом, была максимально открытой. Предлагается десять лотов. Площадь объектов – от четырех до 3800 квадратных метров. Срок аренды почти по всем помещениям достаточно серьезный – пять лет. Так что у предпринимателей будет возможность наладить стабильное ведение бизнеса, – написал Сергей Шелест.

Он подчеркнул, что месторасположение объектов недвижимости на улицах Булатова, Карла Либкнехта, Масленникова, Куйбышева, Рождественского и других станет плюсом для тех, кто заинтересуется предложением. Стартовые условия мэр оценил как «вполне рыночные». К примеру, в помещениях на Булатова аукцион начинается с отметки 300 рублей за квадратный метр в месяц. Конечная стоимость аренды определится по результатам торгов.

К специалистам департамента имущественных отношений можно обратиться в рабочее время на ул. Краснофлотскую, д. 8, каб. 411, тел. 93-63-06. Необходимая информация расположена на сайте мэрии.