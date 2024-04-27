Объект находится на улице Щетинкина, 10.

Объект находится на улице Щетинкина, 10.

Мэрия Омска передала в собственность местной религиозной организации «Православная старообрядческая община г. Омска во имя святителя Николы» здание старообрядческого храма святителя Николы. Объект находится на улице Щетинкина, 10, что в Центральном округе на берегу Оми. Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Шелест.

Площадь здания составляет почти 155 кв. м. Старообрядческая община арендовала здание с 1995 года.

Отметим, что в 2014 году в здании был произведен капремонт.