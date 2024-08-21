Омск-Информ
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·Политика

Новому собственнику придется сохранить здание.
Омские чиновники выставили на торги памятник архитектуры регионального значения – доходный дом Н. А. Гутермахера и Ф. Я. Лермана. Здание 1900-х годов постройки на пересечении 10 лет Октября и 30 лет ВЛКСМ оценили в 34,5 млн рублей. Еще в 2,5 млн рублей оценили участок.
В здании можно разместить магазины, заведения общественного питания или организовать историко-культурную деятельность. На нового собственника ляжет обязательство по сохранению памятника архитектуры.
Общая площадь помещений составляет 603,6 кв.м. Сейчас их сдают в аренду под предпринимательскую деятельность.
·Политика

Новому собственнику придется сохранить здание.
Омские чиновники выставили на торги памятник архитектуры регионального значения – доходный дом Н. А. Гутермахера и Ф. Я. Лермана. Здание 1900-х годов постройки на пересечении 10 лет Октября и 30 лет ВЛКСМ оценили в 34,5 млн рублей. Еще в 2,5 млн рублей оценили участок.
В здании можно разместить магазины, заведения общественного питания или организовать историко-культурную деятельность. На нового собственника ляжет обязательство по сохранению памятника архитектуры.
Общая площадь помещений составляет 603,6 кв.м. Сейчас их сдают в аренду под предпринимательскую деятельность.