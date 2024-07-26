Здание вместе с участком обойдется в 37 млн. рублей.

Вчера, 25 июля, мэр Омска Сергей Шелест подписал распоряжение о продаже памятника архитектуры регионального значения – доходный дом Н. А. Гутермахера и Ф. Я. Лермана. Здание 1900-х годов постройки на пересечении 10 лет Октября и 30 лет ВЛКСМ оценили в 34,5 млн рублей. Еще в 2,5 млн рублей оценили участок.

Здание признали объектом культурного наследия в 2015 году. В 1918–1919 годах там располагался штаб чехословацких войск и французская военная миссия. Помещения в здании сдают в аренду предпринимателям под караоке-бар, салоны красоты, пункт службы доставки и др.

Напомним, в программу приватизации на 2024 год здание внесли депутаты горсовета.