Омск-Информ
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·Общество

Легендарная вывеска магазина на проспекте Маркса будет восстановлена усилиями бизнеса.
Мэр Омска Сергей Шелест пояснил «Омск-информу», зачем сняли вывеску магазина «Радость» на проспекте Маркса. По словам градоначальника, она препятствовала ремонту здания.
– Не раз говорил, что город не может стоять на месте. И безусловно, ремонтные работы, которые проходят на доме № 31 на проспекте Маркса, назрели давно. Выполнить их качественно, не снимая буквы, не вышло бы. Согласен с мнениями, что подобные предметы истории Омска должны возвращаться на свои места. «Радость» тоже займет свое привычное место и, благодаря неравнодушным предпринимателям, будет выглядеть не как обломок советского прошлого, а как приятный элемент городской среды, – рассказал Шелест.
По данным источников «Омск-информа», восстановить вывеску планирует компания «Брусника», а бизнесмен Виктор Скуратов сделает подсветку.
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·Общество

Легендарная вывеска магазина на проспекте Маркса будет восстановлена усилиями бизнеса.
Мэр Омска Сергей Шелест пояснил «Омск-информу», зачем сняли вывеску магазина «Радость» на проспекте Маркса. По словам градоначальника, она препятствовала ремонту здания.
– Не раз говорил, что город не может стоять на месте. И безусловно, ремонтные работы, которые проходят на доме № 31 на проспекте Маркса, назрели давно. Выполнить их качественно, не снимая буквы, не вышло бы. Согласен с мнениями, что подобные предметы истории Омска должны возвращаться на свои места. «Радость» тоже займет свое привычное место и, благодаря неравнодушным предпринимателям, будет выглядеть не как обломок советского прошлого, а как приятный элемент городской среды, – рассказал Шелест.
По данным источников «Омск-информа», восстановить вывеску планирует компания «Брусника», а бизнесмен Виктор Скуратов сделает подсветку.
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