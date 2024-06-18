Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчину не могли разыскать больше 9 месяцев.
В лесу около деревни Фрунзе в Тарском районе Омской области нашли останки мужчины. Предположительно, они принадлежат 75-летнему Александру Аношкину, который 4 сентября прошлого года пошел за грибами и пропал.
Как сообщает «Тарское Прииртышье», тело обнаружили примерно в 3–4 км от того места, где мужчина оставил свою машину. Местность там заболоченная, поэтому поисковые отряды ранее не смогли разыскать грибника.
Отметим, что недавно один из омских дачников наткнулся на останки женщины на своей даче. Ее личность также устанавливают. Полицейские подозревают, что ее убили.
·Происшествия

Мужчину не могли разыскать больше 9 месяцев.
В лесу около деревни Фрунзе в Тарском районе Омской области нашли останки мужчины. Предположительно, они принадлежат 75-летнему Александру Аношкину, который 4 сентября прошлого года пошел за грибами и пропал.
Как сообщает «Тарское Прииртышье», тело обнаружили примерно в 3–4 км от того места, где мужчина оставил свою машину. Местность там заболоченная, поэтому поисковые отряды ранее не смогли разыскать грибника.
Отметим, что недавно один из омских дачников наткнулся на останки женщины на своей даче. Ее личность также устанавливают. Полицейские подозревают, что ее убили.