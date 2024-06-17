Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Личность погибшей и обстоятельства ее смерти пока не установили.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве из-за находки одного из омских дачников. Осенью мужчина купил участок, начал приводить его в порядок и выкопал пакет с человеческими останками. По предварительным данным, тело принадлежало пожилой женщине.
Как сообщает ГТРК «Иртыш», следователи выясняют обстоятельства преступления. О том, что это было именно преступление, свидетельствуют повреждения на черепе. Кости отправили на медицинскую и геномную экспертизу. Судя по внешнему виду, они пролежали в земле больше 10 лет.
По словам местных жителей, участок был заброшен, домик часто посещали бездомные и другие маргинальные личности.
·Происшествия

Личность погибшей и обстоятельства ее смерти пока не установили.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве из-за находки одного из омских дачников. Осенью мужчина купил участок, начал приводить его в порядок и выкопал пакет с человеческими останками. По предварительным данным, тело принадлежало пожилой женщине.
Как сообщает ГТРК «Иртыш», следователи выясняют обстоятельства преступления. О том, что это было именно преступление, свидетельствуют повреждения на черепе. Кости отправили на медицинскую и геномную экспертизу. Судя по внешнему виду, они пролежали в земле больше 10 лет.
По словам местных жителей, участок был заброшен, домик часто посещали бездомные и другие маргинальные личности.