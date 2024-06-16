Омск-Информ
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·Общество

В администрации парка заявили, что приостановка работы «сухого» фонтана обусловлена техническими причинами.

Сухой фонтан в омском парке имени 30-летия ВЛКСМ приостановил работу на следующий день после запуска. Сооружение открылось вчера, 15 июня. Как заявили в администрации парка, фонтан не работает по техническим причинам.

– По техническим причинам фонтан сегодня не работает. Приносим извинения за доставленные неудобства, – говорится в сообщении официального телеграм-канала омских парков.

Фонтан открылся в 2022 году, он был построен на средства частного инвестора. В дневное время сооружение работает как «сухой» фонтан, а по вечерам включается подсветка и начинается светомузыкальное шоу. Посмотреть на него в парк съезжаются тысячи омичей.

·Общество

В администрации парка заявили, что приостановка работы «сухого» фонтана обусловлена техническими причинами.

Сухой фонтан в омском парке имени 30-летия ВЛКСМ приостановил работу на следующий день после запуска. Сооружение открылось вчера, 15 июня. Как заявили в администрации парка, фонтан не работает по техническим причинам.

– По техническим причинам фонтан сегодня не работает. Приносим извинения за доставленные неудобства, – говорится в сообщении официального телеграм-канала омских парков.

Фонтан открылся в 2022 году, он был построен на средства частного инвестора. В дневное время сооружение работает как «сухой» фонтан, а по вечерам включается подсветка и начинается светомузыкальное шоу. Посмотреть на него в парк съезжаются тысячи омичей.