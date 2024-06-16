Сооружение было открыто в 2022 году, но из-за реконструкции расположенной неподалеку детской площадки с начала этого сезона не работало.

Сооружение было открыто в 2022 году, но из-за реконструкции расположенной неподалеку детской площадки с начала этого сезона не работало.

Накануне в омском парке имени 30-летия ВЛКСМ возобновил работу светомузыкальный фонтан. В начале сезона фонтан не могли запустить из-за реконструкции расположенной неподалеку от него детской площадки. Работы завершились, и фонтан начал функционировать.

В дневное время сооружение работает как «сухой» фонтан, а по вечерам включается подсветка и начинается светомузыкальное шоу. Посмотреть на него в парк съезжаются тысячи омичей.

Фонтан открылся в 2022 году, он был построен на средства частного инвестора.