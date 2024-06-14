Омск-Информ
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·Общество

Слева от главного входа появилось металлическое ограждение. Его границы огородили сигнальной лентой.

В Омске барнаульская компания «Алтайхимзащита» занялась ремонтом здания горсовета 1897 года постройки. Исторический объект обновят за 26,3 млн рублей.

На данный момент слева от входа в здание установили металлическое ограждение, границы которого очертили сигнальной лентой. Также возле кафе «На Думской» появился геодезический инструмент.

Перед началом ремонта подрядчику предстоит снять асфальт, разобрать тротуар, засыпать траншеи и пазухи котлованов. Компании нужно провести гидроизоляцию объекта и усилить кирпичную кладку. Все это нужно выполнить до 1 ноября.

Ранее «Омск-информ» подробно рассказывал о состоянии объекта культурного наследия регионального значения. По зданию из-за подтопления  пошли глубокие трещины. Есть опасность, что дом сползет в Омь.

·Общество

Слева от главного входа появилось металлическое ограждение. Его границы огородили сигнальной лентой.

В Омске барнаульская компания «Алтайхимзащита» занялась ремонтом здания горсовета 1897 года постройки. Исторический объект обновят за 26,3 млн рублей.

На данный момент слева от входа в здание установили металлическое ограждение, границы которого очертили сигнальной лентой. Также возле кафе «На Думской» появился геодезический инструмент.

Перед началом ремонта подрядчику предстоит снять асфальт, разобрать тротуар, засыпать траншеи и пазухи котлованов. Компании нужно провести гидроизоляцию объекта и усилить кирпичную кладку. Все это нужно выполнить до 1 ноября.

Ранее «Омск-информ» подробно рассказывал о состоянии объекта культурного наследия регионального значения. По зданию из-за подтопления  пошли глубокие трещины. Есть опасность, что дом сползет в Омь.