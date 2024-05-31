Ремонтом здания Омского горсовета займется компания из Барнаула. Однако за работы ей заплатят чуть меньше.

Ремонтом здания Омского горсовета займется компания из Барнаула. Однако за работы ей заплатят чуть меньше.

Стало известно, кто отремонтирует здание Омского горсовета. Как говорится на сайте госзакупок, работами займется компания «Алтайхимзащита» из Барнаула. Так как компания снизила стартовую стоимость работ на 800 тыс. рублей, теперь ей заплатят 26,3 млн рублей. Изначально ремонт оценивали в 27 млн. В конкурсе участвовали еще два подрядчика, но они предложили более высокую цену.

Подрядчик должен будет провести масштабные работы по сохранению здания. Перед началом ремонта нужно снять асфальт, разобрать тротуар, засыпать траншеи и пазухи котлованов. Все это нужно сделать до 1 ноября.

Отметим, здание Омского горсовета является объектом культурного наследия регионального значения. Объект построили еще в 1897 году. Ранее депутаты уже выделяли 807 тыс. рублей на реставрацию здания. Тогда они заявили, что горсовет может упасть в Омь.