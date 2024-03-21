На эти деньги в историческом здании, которому уже больше сотни лет, укрепят фундамент.

На эти деньги в историческом здании, которому уже больше сотни лет, укрепят фундамент.

На заседании финансово-бюджетного комитета депутаты Омского городского совета одобрили поправки в бюджет. Одной из них стало выделение дополнительных 807 тыс. рублей на ремонт здания самого горсовета.

Дело в том, что фундамент здания нуждается в укреплении. Этим занимаются уже третий год, иначе горсовет может упасть в Омь, потому что, по словам депутата Дмитрия Саханя, держится на деревьях, растущих на берегу.

Отметим, что здание горсовета является объектом культурного наследия регионального значения. Его построили в 1897 году. В 1907 году возвели пристройку, чтобы разместить там общественную библиотеку.