Спикер городского парламента Владимир Корбут устроил для «Омск-информа» экскурсию по 127-летнему историческому зданию, которому нужна срочная реконструкция.

Спикер городского парламента Владимир Корбут устроил для «Омск-информа» экскурсию по 127-летнему историческому зданию, которому нужна срочная реконструкция.

На прошлой неделе стало известно, что Омский горсовет ищет подрядчика для реконструкции 127-летнего здания на улице Думской. На эти цели из городского бюджета выделили 27 млн рублей. В здании, которое является объектом культурного наследия регионального значения, установят вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию, восстановят кирпичную кладку, уложат тротуарную плитку и отремонтируют приямки. Все работы необходимо провести до 1 ноября.

Ранее из бюджета города было выделено 807 млн рублей на укрепление фундамента – это делается уже третий год. Как недавно заявил вице-спикер горсовета Дмитрий Сахань, историческое здание на Думской держится на корневой системе деревьев на берегу Оми и, если их спилить, сползет в реку.

В расщелины проходит рука

По просьбе РИА «Омск-информ» председатель городского Совета Владимир Корбут провел небольшую экскурсию по зданию и рассказал, что будет ремонтироваться.

– У этого здания, как у каждого объекта культурного наследия, есть охранные обязательства, по которым необходимо регулярно выполнять реконструкцию. Поэтому из бюджета города выделены средства на проведение необходимых работ, – пояснил Корбут. – Эти 27 млн рублей придумал не я: каждый рубль выверял департамент финансов мэрии.

В ходе экскурсии Владимир Корбут показал «святая святых» горсовета: внутренний дворик с изящным, правда, давно неэксплуатируемым балконом. Атмосферу места, где депутаты любят за курением обсудить проблемы развития города, сильно портит плитка, которая пошла волнами и буграми, а также многочисленные следы разрушения.

– Наглядно видно, как ходит почва. Здание реставрировали очень давно: приямки все рассыпались, по углам пошли трещины, – показал Корбут. – Хотя здесь фундамент еще более-менее надежный.

Расщелины от «гуляющего» фундамента образовались и в помещениях: трещины на стенах есть и в зале заседаний, и в зале комитетов.

– В зале заседаний трещину заделали недавно. А в зале комитетов эта деформация каждый раз меняет свое месторасположение, приходится каждый год замазывать, но стена уже полностью отошла, – отметил спикер горсовета.

Наиболее значительные следы влияния времени наблюдаются со стороны улицы Думской: все кирпичные приямки раскрошились, а по фасаду пошли такие глубокие трещины, что в некоторых местах свободно проходит рука. В одном месте глубокую расщелину даже скрепили проволокой.

Пенопласт вместо кирпича

На первом этапе укрепления фундамента, при закачивании бетона в трещины и пустоты, вскрылась и еще одна деталь: часть коммуникаций просто порвана от напора воды.

– Трубы сейчас все в аварийном состоянии, – говорит Владимир Корбут.

Тогда же выяснилось, что под зданием образовались сплошные пустоты.

– По результатам экспертизы зданию необходимо укрепление. Прежде чем благоустраивать набережную, надо восстановить фундамент. Конечно, кладка здесь достаточно крепкая, и здание развалится не сразу, но постепенно, – отмечает спикер горсовета. – Нужно срочно выполнять гидроизоляцию, иначе фундамент продолжит разрушаться. Это катастрофа: постройка может уйти в Омь, если спилить деревья.

Сильно подпортила состояние исторического здания пристройка, которую делали в 2000-е годы. Новодел и фундамент под ним выглядят еще хуже. Многочисленные недочеты при строительстве привели к сегодняшним серьезным проблемам с коммуникациями, которые подмыли все здание.

– Фундамент новодела в неудовлетворительном состоянии, там большие пустоты. Это обнаружили, когда закачивали туда бетон. Я бы этим строителям руки оторвал: они в железных коммуникациях сделали деревянные затычки. Естественно, их вырвало, и фундамент еще больше подмыло водами из аварийных труб, – обрисовал картину Корбут.

При отделке фасада новодела вместо кирпича использовался пенопласт, который, само собой, быстро пришел в негодность. Вкупе комплекс зданий при ближайшем рассмотрении выглядит сильно истрепавшимся от времени.

Бизнес готов помочь

Часть здания горсовета в 1990-е годы приватизировали под кафе «На Думской». Сейчас помещения принадлежат компании «Экран». Руководство организации выразило готовность оплатить часть работ по реконструкции здания – это 10,5 млн рублей

– Они намерены оплатить одну треть всех работ. Мы выслали заключения, проекты, сметы и документы об оплате первого этапа усиления фундамента. Руководитель приедет 9 мая, они готовы подписать документы и оплатить смету, – рассказал Владимир Корбут.

Но основные дефекты в историческом здании будут устранять за бюджетные 27 миллионов.

– Фундамент обработают специальным материалом, закачают наполнители, потом выполнят отсыпку, чтобы вода больше не подходила к стенам, и разрушение прекратилось. В ходе реконструкции все приямки выполнят не из кирпича, а из мраморного камня. Выбоины заделают. Работ достаточно, – рассказал о предстоящей реконструкции спикер горсовета.

В следующем году депутаты планируют просить о выделении средств на ремонт основного входа с колоннами и деревянными дверями. Однако получится ли выбить деньги, пока непонятно.